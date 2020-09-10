Apple против COVID-19 — купертиновцы создали медицинскую маску для сотрудников

Вирус не пройдет!

Apple сообщает о выпуске специальной медицинской маски под названием Apple Face Mask. Она предназначается для сотрудников «яблочной» компании.

News:@Apple is making its own masks for employees to wear called the "Apple Face Mask" and "Apple ClearMask," they were made from the same team who designs the #iPhone and #iPad.https://t.co/ZJ1hhJFSK0#Apple #AppleNews pic.twitter.com/emjNKDNs4X — Apple Terminal (@AppleTerminal) September 9, 2020

Защитная макса состоит из трех слоев. Используется особый материал, который предотвращает проникновение вирусов (включая коронавирус) в дыхательные пути человека.

Маска многоразовая, ее можно стирать. Но не чаще, чем 5 раз.

Регулировать размер очень легко — маска получила регулируемые завязки с креплением на уши. Выглядит маска стильно и необычно. Еще бы, над ее дизайном работали те же люди, что подарили миру iPhone и iPad.

В продажу новинка не поступит. Она предназначается исключительно для работников Apple. Рассылка масок начнется в ближайшие недели.

Ранее сотрудники компании носили обычные медицинские маски.

Источник: NDTV

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