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Apple против COVID-19 — купертиновцы создали медицинскую маску для сотрудников

10 Сен, 2020

Apple против COVID-19 — купертиновцы создали медицинскую маску для сотрудников

Вирус не пройдет!

Apple сообщает о выпуске специальной медицинской маски под названием Apple Face Mask. Она предназначается для сотрудников «яблочной» компании.

Защитная макса состоит из трех слоев. Используется особый материал, который предотвращает проникновение вирусов (включая коронавирус) в дыхательные пути человека.

Маска многоразовая, ее можно стирать. Но не чаще, чем 5 раз.

Регулировать размер очень легко — маска получила регулируемые завязки с креплением на уши. Выглядит маска стильно и необычно. Еще бы, над ее дизайном работали те же люди, что подарили миру iPhone и iPad.

В продажу новинка не поступит. Она предназначается исключительно для работников Apple. Рассылка масок начнется в ближайшие недели.

Ранее сотрудники компании носили обычные медицинские маски.

Источник: NDTV

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