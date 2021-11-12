Apple работает над «антишпионскими» очками — в iPhone добавят функцию работы только с ними

Интересная идея.

Apple одобрили патент на весьма необычный гаджет. Это специальные очки, предназначенные для работы с iPhone. Купертиновцы планируют добавить в смартфоны функцию повышенной конфиденциальности, когда изображение на экране видно только, если пользователь надел такие очки.

Задумка такова, что у будущих iPhone будет несколько профилей работы. И один из них предполагает использование вместе с такими вот очками. Когда это может быть полезно? Вариантов несколько:

Вы находитесь в многолюдном месте и работает, допустим, с биржей. Вам не хочется, чтобы кто-то видел информацию о пополнении баланса, введении PIN банковской карты и так далее. В случае конфиденциальной переписки в офисе или где-либо еще. Вы просто не хотите, чтобы люди знали, чем вы занимаетесь в смартфоне.

Также очки упростят жизнь людям, страдающим от близорукости или дальнозоркости. Они компенсируют дефект зрения.

Предположительно, iPhone можно будет настроить так, чтобы он автоматически переключался на конфиденциальный профиль, обнаружив, что на пользователи такие очки. Для этого будет использован сканер Face ID.

Когда? Информации нет. Будет ли на самом деле создан такой девайс? Никто не знает. Но концепция, согласитесь, очень любопытная.

Полезное и интересное:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)