Apple работает над двумя новыми MacBook Pro

Дизайн ноутбуков круто изменится.

Интересные новости от авторитетного аналитика Минг-Чи Куо. Он известен своими точными прогнозами по Apple. Вероятно, не подведет и сейчас.

Куо удалось узнать следующее. Пользователей ждут 2 новые модели MacBook Pro. Их внешний вид значительно обновится. Больше, чем за последние 5 лет.

Одна версия будет 14-дюймовой, другая – 16-дюймовой. Обе лишатся изгибов и станут похожи на iPhone 12. Стоит готовиться к плоским краям.

Заявлено возвращение к физическим функциональным клавишам. Apple удалит сенсорную панель Touch Bar. Не менее любопытный сюрприз – поддержка зарядки MagSafe.

Теперь ликуйте. Куо сообщает о большом количестве портов. Не придется покупать док-станцию, чтобы восполнить дефицит интерфейсов. Также забудьте о процессорах Intel. Apple перейдет на чипы собственной разработки.

Предположительная дата релиза MacBook Pro 2021 – 3 квартал текущего года.

Источник: macrumors.com

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