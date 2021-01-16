Apple работает над складным iPhone и экранным сканером отпечатков

Информация из достоверных источников.

Apple готовит фанатам iPhone много сюрпризов. Об этом сообщают инсайдеры авторитетного издания Bloomberg.

Важная информация об iPhone 13. Сейчас в Купертино тестируют экранный сканер отпечатков пальцев. Если все пройдет удачно, датчик появится в новом “яблочном” флагмане (осенью 2021 года).

Дактилоскопический модуль эффективнее во время пандемии. Для распознавания лица с помощью Face ID нужно снимать маску. Безопаснее просто коснуться дисплея.

Впрочем, за судьбу Face ID беспокоиться не стоит. Отказываться от технологии никто не собирается. Во всяком случае – в iPhone 13.

Кроме того, Apple экспериментирует с удалением порта Lightning. В некоторых моделях его заменят беспроводной зарядкой.



Также компания разработала прототип складного экрана. Он предназначен не для iPhone 13. Инженеры пока лишь исследуют возможность создания “гибкого” смартфона. В ближайшие пару лет подобный гаджет не выйдет.

Источник: gizmodo.com

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