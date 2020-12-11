Apple работают над модемом собственного производства?

Сначала собственные процессоры, теперь – модем.

Похоже, что Apple активно вынашивают планы по разработке собственных сотовых модемов, которые планируется использовать в iPhone и iPad следующих поколений. Причина, в общем-то, та же самая. Намерение уменьшить зависимость от сторонних поставщиков. В случае с Intel и созданием собственного чипа M1 компания довольно удачно реализовала этот шаг. Похоже, что теперь очередь за Qualcomm.

Эти предположения уже подтвердил один из ключевых сотрудников Джонни Сроуджи. Он уже проинформировал своих о ближайших планах на разработку. Сроуджи занимает должность вице-президента по аппаратному обеспечению в Apple.

Такие долгосрочные инвестиции являются критически важным этапом для реализации наших собственных продуктов.

Слухи о разработке собственного модема от Apple появляются уже не первый раз. В настоящий момент в компании полагаются на Qualcomm, которые занимаются поставкой всех компонентов 5G. Ранее технологический гигант обращался к услугам Intel baseband с 2016 по 2018 год но позднее в Apple были вынуждены отказаться от партнерства.

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