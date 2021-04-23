Apple рассказала об объединении iPad и MacBook
Верны ли слухи?
Новый iPad Pro получил процессор Apple M1. Аналогичный установлен в прошлогодних MacBook. Многие решили, что это намек на скорое объединение линеек.
Звучит логично. Устройства выполняют похожие функции и работают на одной платформе. Почему нет?
Apple идею объединения не поддерживает. Сказанное подтвердили вице-президенты компании – Грег Джосвиак и Джон Тернус.
Они заявили, что iPad и MacBook нельзя смешивать. Гаджеты созданы для разных людей и разных рынков.
Зачем тогда использован одинаковый чип? Apple всегда оснащает iPad лучшими компонентами. А что может быть круче Apple M1? Он хорошо себя показал в MacBook.
Источник: gizchina.com
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