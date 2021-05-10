Apple разрабатывает игровую консоль в духе Nintendo Switch

Подарок геймерам.

Интересной информацией поделился корейский ресурс Clien. Согласно его источникам, Apple создает собственную игровую консоль.

Что любопытно – она будет гибридного типа. Как Nintendo Switch. Можно играть не только у телевизора, но и в портативном режиме.

По производительности устройство превзойдет iPhone и iPad. Apple снабдит новинку более лучшим процессором (и мощным ускорителем графики).

Говорится о поддержке трассировки лучей. Технология позволяет надеяться на естественные отражения, тени и освещение.

Также сообщается о переговорах с компанией Ubisoft. Ее хиты могут появиться в сервисе Apple Arcade (что привлечет внимание к приставке).

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