Apple разрабатывает игровую консоль в духе Nintendo Switch
Подарок геймерам.
Интересной информацией поделился корейский ресурс Clien. Согласно его источникам, Apple создает собственную игровую консоль.
Что любопытно – она будет гибридного типа. Как Nintendo Switch. Можно играть не только у телевизора, но и в портативном режиме.
По производительности устройство превзойдет iPhone и iPad. Apple снабдит новинку более лучшим процессором (и мощным ускорителем графики).
Говорится о поддержке трассировки лучей. Технология позволяет надеяться на естественные отражения, тени и освещение.
Также сообщается о переговорах с компанией Ubisoft. Ее хиты могут появиться в сервисе Apple Arcade (что привлечет внимание к приставке).
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