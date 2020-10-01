Apple разрабатывает версию приложения Apple TV для Xbox

О дате запуска пока ничего неизвестно.

Сообщается, что компания Apple работает вместе с Microsoft над версией приложения Apple TV для консолей Xbox. В бета-версии для разработчиков, специалисты обнаружили “яблочное” приложение, которое идентично по своим функциям для телевизионных приставок и Smart TV.

Когда Apple TV станет общедоступным на Xbox, пользователи смогут воспользоваться своей учетной записью Apple ID и использовать свою существующую подписку, где будет так же доступен iTunes. Это первый раз, когда компания представляет свое приложение на консоли.

Однако у Apple и Xbox возникли разногласия по поводу Xbox Game Pass. Служба потоковой передачи игр была заблокирована на платформах iOS из-за политики допустимого контента Apple. Недавняя редакция правил App Store позволит таким сервисам, как Xbox Game Pass, работать на iOS, но с некоторыми ограничениями. Вместо того, чтобы загружать одно приложение для потоковой передачи всех игр, каждой игре требуется собственное приложение с иконкой в App Store, которое затем запускается в игровом сервисе для воспроизведения.

По слухам, Apple TV могут запустить вместе с предстоящими Xbox Series X и Xbox Series S 10 ноября. По словам разработчиков, в бета-версии приложение выглядит как готовый продукт.

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