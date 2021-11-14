Apple разрешила передавать аккаунты по наследству — как настроить

На всякий случай это стоит сделать.

Компания Apple все-таки пришла к тому, о чем мы давно рассуждали и много думали. Аккаунты наконец-то можно передавать по наследству. Конечно, думать о плохом не хочется, но лучше все-таки сделать раз и забыть, чтобы затем не мучались ваши близкие.

Итак, аккаунты iCloud можно передать по наследству. Достаточно скачать бета-версию iOS 15.2 или дождаться финальной. Ждать долго вряд ли придется. Мы думаем, что ее выпустят уже на следующей неделе.

Так вот, «цифровое наследство» — наследие в виде аккаунта iCloud со всеми фото и документами.

Человек указывает наследников, которые получат доступ ко всем данным его аккаунта после смерти. Ранее для такого требовалось решение суда (а это занимает уйму сил и времени). Теперь не потребуется.

А если наследник забудет пароль? Купертиновцы пришлю секретный код для разблокировки.

Опция «Цифровое наследие» позволяет выбрать до 5 доверенных контактов. В случае смерти владельца, наследники получают доступ к данным. Затем нужно будет обратиться в Apple, предоставить документы, подтверждающие кончину и, вуаля, доступ к iCloud открыт!

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