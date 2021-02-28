Apple – самый популярный бренд для потребителей шестой год подряд
Поздравляем, Apple!
Популярность Apple в очередной раз подтверждена. Компания Prophet обнародовала результаты масштабного опроса, проведенного в США.
В исследовании приняли участие 228 брендов. Prophet опросила более 13 тысяч потребителей. В итоге – получился своеобразный рейтинг с Apple во главе.
Все фирмы оценивались по 6 характеристикам. А именно – по инновационности, верности принципам, желанию вдохновлять пользователей, аутентичности, адаптируемости к условиям рынка и ориентированности на клиентов.
Apple заслужила почти идеальные оценки по большинству параметров. Сказанное позволило гиганту из Купертино занять первое место.
Apple обошла таких соперников, как Peloton, KitchenAid, Mayo Clinic и LEGO. Они входят в ТОП 5 брендов по версии Prophet.
Что забавно – Apple побеждает не впервые. В рейтинге Prophet она лидер шестой год подряд. На зависть всем конкурентам.
Источник: redmondpie.com
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