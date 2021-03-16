Apple сдалась: на все новые iPhone и iPad установят российское ПО

Можно отказаться?

Если не знали, рассказываем. 1 апреля вступит в силу закон о предустановке российского ПО на смартфоны и планшеты. Исключений не будет – даже для Apple.

Apple эта идея не очень понравилась. Но сопротивляться компания из Купертино не стала. Сообщается, что она выполнит требование Минцифры.

Что сказанное значит на практике? Купили вы в апреле iPhone или iPad. При активации гаджет покажет меню с рекомендуемыми приложениями. Отечественного производства.

К счастью, их установка – дело добровольное. Достаточно убрать галочки напротив ненужных программ.

О каких приложениях идет речь? Пока точно неизвестно. Список еще утверждается правительством РФ.

Также Минцифры просит Apple создать в App Store особую подборку. В которую войдут перспективные российские разработки.

Источник: iz.ru

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