Apple сделает из iPhone замену паспорта и прав

Технология разрабатывается.

Apple работает над новой технологией, которая позволит использовать iPhone в качестве удостоверения личности. Компания получила ряд патентов, в которых описываются новые функции, позволяющие сделать из iPhone практически полноценную замену паспорту, водительским правам и другим документам.

В обнаруженных патентах описываются методы использования iPhone в качестве удостоверения личности. По задумке Apple, пользователи смогут вносить документы в память мобильного устройства и заверять их. В результате этого у владельцев гаджетов Apple появится возможность применения устройств для подтверждения личности, например, через NFC.

Поскольку технология находится в разработке, неизвестно, каким именно образом Apple планирует запрашивать подтверждение личности. Согласно одному из пунктов в патентах Apple, это может происходить через биометрические датчики, использующиеся в iPhone и других устройствах компании.

Отметим, что ранее руководители Apple уже поднимали тему использования iPhone в качестве паспорта или автомобильных прав. Представители компании отмечали, что реализовать эту возможность по-настоящему сложно, в том числе из-за ограничений в законодательствах различных стран.

Источник: AI.com.

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