Apple Silicone M2: когда выйдет и на каких компьютерах будет

Ждём новый процессор в 2021-ом.



10 ноября 2020 Apple представила чип собственного производства – M1. Сейчас он используется в Macbook Air, MacBook Pro и Mac Mini 2020-ого. Но у Apple в планах перевести все Маки на свои чипы. В этой статье вы узнаете: когда выйдет новый чип, какой он будет и для каких компьютеров. Поехали!

Новый чип с именем M2 и кодовым названием «Jade» будет во всех Маках 2021-ого года. Именно в 21-ом iMac переведут на собственные чипы. Они будут построены тоже на 5-Нм техпроцессе, как и первая «M-ка» от Apple Silicone. Оперативки будет до 16Гб, 8 вычислительных и 8-видео ядер. Производительность и так лучше, чем у всех конкурентов, ждём прирост и с новыми M2. Но там скачок будет не вдвое, как в сравнении с MacBook Air 2020 на Intel.

Теперь о сроках: анонс будет осенью 2021-ого. Процессоры для Маков тоже будут обновляться раз в год.

Кстати, вот наши обзоры на MacBook Air на M1 и Mac Mini M1.

Следите за обновлениями на Блохе. Мы знаем, о чём говорим. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)