Apple сильно снизила цены на iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 mini
А все благодаря запуску новых iPhone 13.
Apple убрала со своего официального сайта продажи iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и Айфон Xr. Это не значит, что официально их совсем теперь нельзя будет купить так как какое-то количество осталось на складах магазинов авторизованных продавцов техники Apple, не говоря уже о сером рынке.
Зато на модели iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 mini Apple сделала сильные скидки, вот они (ссылки с ценников ведут на официальные страницы Apple):
▪️ iPhone 11 64 ГБ:
54 990 рублей 49 990 ₽
▪️ iPhone 11 128 ГБ:
59 990 рублей 54 990 ₽
▪️ iPhone 12 64 ГБ:
79 990 рублей 64 990 ₽
▪️ iPhone 12 128 ГБ:
84 990 рублей 69 990 ₽
▪️ iPhone 12 256 ГБ:
94 990 рублей 79 990 ₽
▪️ iPhone 12 mini 64 ГБ:
69 990 рублей 54 990 ₽
▪️ iPhone 12 mini 128 ГБ:
74 990 рублей 59 990 ₽
▪️ iPhone 12 mini 256 ГБ:
84 990 рублей 69 990 ₽
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