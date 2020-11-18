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Apple снизила комиссию для разработчиков приложений

18 Ноя, 2020

Apple снизила комиссию для разработчиков приложений

Приятный бонус для программистов.

18 ноября 2020 Apple сжалилась над разработчиками. И снизила для них комиссионную ставку в половину. Но не всем так повезло. В нашем материале вы узнаете: кто эти счастливчики и что это означает для нас. Поехали!

App Store 15%

Тим Кук считает, что необходимо поддержать молодых или ещё не достигших успеха разработчиков. Если годовая выручка разработчика составляет менее $1 млн, то он получает дисконт на комиссию. И она снижается с 30% до 15. Комиссией облагаются все платные услуги приложения: продажа самой программы, платная подписка и внутренние покупки.

Таким образом Apple хочет подтолкнуть молодых и развивающихся разработчиков к новым успехам. Цены на контент не изменятся, но зато чаще будут проводиться распродажи и скидки на внутренние покупки.

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