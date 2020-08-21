Apple снизит цену iPhone 11 после запуска iPhone 12. iPhone 11 Pro пропадет из продажи

Планы компании раскрыты.

Apple пересмотрит линейку смартфонов после запуска новых моделей iPhone этой осенью. Согласно данным инсайдеров издания iAppleTimes, компания Apple перестанет продавать iPhone XR, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. При этом, Apple оставит в продаже iPhone 11, цена которого будет снижена на $100-150.

В издании рассказали, что цена новых iPhone будет начинаться от $699 за базовую версию 5,4-дюймового iPhone 12. Самый дорогой iPhone 12 Pro Max будет продаваться по цене от $1099. Инсайдеры подчеркнули, что все базовые модели iPhone 12 будут иметь 128 ГБ встроенной памяти.

Презентация iPhone 12 состоится 10 сентября.

Ранее стало известно, что Apple планирует выпустить более дешевую версию компактного 5,4-дюймового iPhone 12 без поддержки 5G. Смартфон должен будет выйти в первой половине 2021 года.

Источник: Twitter.

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