Apple сняла с продажи сразу несколько iMac
Мощная зачистка.
С iMac происходит что-то любопытное. Похоже, что Apple решила избавиться от этих компьютеров в текущем виде.
Например, вчера с официального сайта пропал iMac Pro. Он больше недоступен для покупки (как в США, так и в России). А позже компания удалила еще 2 модели.
В частности – почти исчез iMac 4K с 21,5-дюймовым экраном. Apple прекратила продавать версии с накопителями объемом 512 ГБ и 1 ТБ.
Теперь, если вы хотите iMac 4K – придется довольствоваться младшим вариантом. У которого SSD на 256 ГБ.
Вероятно, Apple готовится к анонсу обновленных iMac. Иначе подобную зачистку трудно объяснить.
Возможно, iMac 2021 получат фирменные процессоры Apple Silicon. Презентация ожидается до конца года. Но точной даты нет.
Источник: macrumors.com
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