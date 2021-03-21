Apple сняла с продажи сразу несколько iMac

Мощная зачистка.

С iMac происходит что-то любопытное. Похоже, что Apple решила избавиться от этих компьютеров в текущем виде.

Например, вчера с официального сайта пропал iMac Pro. Он больше недоступен для покупки (как в США, так и в России). А позже компания удалила еще 2 модели.

В частности – почти исчез iMac 4K с 21,5-дюймовым экраном. Apple прекратила продавать версии с накопителями объемом 512 ГБ и 1 ТБ.

Теперь, если вы хотите iMac 4K – придется довольствоваться младшим вариантом. У которого SSD на 256 ГБ.

Вероятно, Apple готовится к анонсу обновленных iMac. Иначе подобную зачистку трудно объяснить.

Возможно, iMac 2021 получат фирменные процессоры Apple Silicon. Презентация ожидается до конца года. Но точной даты нет.

Источник: macrumors.com

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