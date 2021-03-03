Apple сохранит разъем Lightning на iPhone – забудьте про USB-C

Lightning с нами надолго.

Портами USB-C оснащена большая часть гаджетов на рынке. Увы, про iPhone такого сказать нельзя. Apple остается верна Lightning.

Более того, в ближайшем будущем ничего не изменится. Не ждите USB-C на iPhone 13. И на других моделях “яблочных” смартфонов тоже.

Сказанное подтверждает Минг-Чи Куо, известный аналитик по теме Apple. Его прогнозы, как правило, точны.

Куо считает, что Apple не откажется от Lightning на iPhone. У компании есть для этого 2 причины.

Во-первых, USB-C – бесплатный открытый стандарт. Переход на него повредит программе MFi (“Сделано для iPhone”). Данная инициатива приносит Apple существенный доход. Сторонние производители платят комиссию за кабели Lightning и прочие аксессуары.

iPhone – самый прибыльный продукт MFi. Apple не станет разрушать выгодный бизнес ради USB-C. Хотя для нескольких устройств она сделала исключение (iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro и iPad Pro).

Во-вторых, Apple нравится водонепроницаемость Lightning. Гиганта из Купертино не устраивает защита USB-C.

Согласно Куо, Apple скорее выпустит iPhone без портов, чем перейдет на USB-C. Беспроводной айфон будет полагаться на MagSafe. Фирменную технологию, на которой можно зарабатывать.

Источник: macrumors.com

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