Apple сохранит разъем Lightning на iPhone – забудьте про USB-C
Lightning с нами надолго.
Портами USB-C оснащена большая часть гаджетов на рынке. Увы, про iPhone такого сказать нельзя. Apple остается верна Lightning.
Более того, в ближайшем будущем ничего не изменится. Не ждите USB-C на iPhone 13. И на других моделях “яблочных” смартфонов тоже.
Сказанное подтверждает Минг-Чи Куо, известный аналитик по теме Apple. Его прогнозы, как правило, точны.
Куо считает, что Apple не откажется от Lightning на iPhone. У компании есть для этого 2 причины.
Во-первых, USB-C – бесплатный открытый стандарт. Переход на него повредит программе MFi (“Сделано для iPhone”). Данная инициатива приносит Apple существенный доход. Сторонние производители платят комиссию за кабели Lightning и прочие аксессуары.
iPhone – самый прибыльный продукт MFi. Apple не станет разрушать выгодный бизнес ради USB-C. Хотя для нескольких устройств она сделала исключение (iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro и iPad Pro).
Во-вторых, Apple нравится водонепроницаемость Lightning. Гиганта из Купертино не устраивает защита USB-C.
Согласно Куо, Apple скорее выпустит iPhone без портов, чем перейдет на USB-C. Беспроводной айфон будет полагаться на MagSafe. Фирменную технологию, на которой можно зарабатывать.
Источник: macrumors.com
Читайте также:
- iPhone 13 лишится всех портов и будет восстанавливаться через интернет
- Дожились — в коробке с iPhone 13 может не оказаться даже кабеля!
- Type C VS Lightning: разбираемся в коннекторах
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Дорогая редакция, ну вы уже определитесь!
5 “факт” из вчерашней статьи полностью противоречит сегодняшней. Как так-то? 😀
На то и слухи, что ничего определенного 🙂 Каждый день что-то новое появляется.
Но тут есть отрывок про это: “Согласно Куо, Apple скорее выпустит iPhone без портов, чем перейдет на USB-C. Беспроводной айфон будет полагаться на MagSafe. Фирменную технологию, на которой можно зарабатывать”.