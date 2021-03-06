Apple создает самую удобную гарнитуру VR в мире

Она настраивается автоматически.

Появилось очередное подтверждение, что Apple интересуется виртуальной реальностью. Компания явно работает над Apple VR или чем-то подобным.

В сеть утекла информация о новом патенте. Согласно документу, Apple разрабатывает самую удобную на рынке VR-гарнитуру.

В чем удобство заключается? Устройство не требует настройки. Особенно в плане регулировки натяжения ремешка на голове.

Все происходит автоматически. Гаджет сам подбирает и поддерживает нужное натяжение. Носить становится комфортнее.

Сказанное улучшает качество виртуальной реальности. Если гарнитура плохо закреплена, VR размывается и искажается. Виной тому – движение оптической системы относительно головы.

Регулируют натяжение ремешка особые датчики, а также моторизованные петли. Для AR – дополненной реальности – схема тоже подходит.

Источник: imore.com

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