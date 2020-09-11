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Apple создала единый пакет подписок Apple One

11 Сен, 2020

Apple создала единый пакет подписок Apple One

Теперь оплатить облачное хранилище, подписку на музыку и фильмы можно в один клик.

Издание Bloomberg сообщило о создании Apple единой для всех сервисов подписке Apple One. По словам разработчиков, покупатель сможет оформить все интересующие его подписки в одном приложении. В базовый тариф входит оплата Apple Music и Apple TV+.

В среднем добавится подписка на Apple Arcade. А в самом дорогом покупатель сможет купить дополнительное место в iCloud. Цена на тарифы пока неизвестна. Интересно также, что Apple One будет презентован вместе с iPhone 12 в октябре 2020.

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