Apple создала новый тип батарей для складного iPhone

Работа в этом направлении движется.

Apple разработала гибкий аккумулятор для питания будущих iPhone со складными экранами. Согласно новому патенту компании, гибкий аккумулятор позволит сохранить привычно высокое время работы iPhone без подзарядки, не пожертвовав толщиной устройства.

В Apple разработали аккумулятор с гибкими элементами, которые могут сворачиваться в цилиндры и распределяться по гибкой подложке. В зависимости от интервала между цилиндрами аккумулятор может быть изогнут по меньшей мере вокруг одной оси.

В патенте подробно описывается строение мобильного устройства с гибкой батарей. Отдельным разделом упоминается возможность интеграции аккумулятора в гибкий дисплей гаджета.

По слухам, Apple разрабатывает iPhone со складным дисплеем не первый год. Компания не комментирует эту информацию, но время от времени косвенно подтверждает разработку новыми патентами, связанными со складными смартфонами.

Источник: AI.com.

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