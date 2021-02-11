Apple стала крупнейшим заказчиком чипов в мире
Компания контролирует 11,9% рынка.
Аналитики Gartner подсчитали, какой производитель закупает больше всего полупроводниковых чипов. Отчет относится к прошлому году.
Выяснилось, что безусловный лидер в 2020 – это Apple. Ее доля на мировом рынке составляет 11,9%. Конкуренты отстают по всем статьям.
Второе место у Samsung. На счету южнокорейского гиганта – 8,1% заказов. Третью строчку рейтинга Gartner занимает Huawei. Результат китайской корпорации – 4,2%.
Как Apple удалось превзойти соперников? Помог высокий спрос на наушники AirPods, компьютеры Mac и планшеты iPad. Также в Купертино не жалеют денег на приобретение флэш-памяти NAND.
Источник: gizmochina.com
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