Apple стала самым успешным продавцом 5G-смартфонов в мире
Samsung четвертая по счету.
Еще недавно Samsung принадлежал рекорд по продажам 5G-смартфонов. На этом направлении она была номером один. Теперь все изменилось.
Аналитики Strategy Analytics подвели итоги первого квартала 2021 года. Оказалось, что тройка лидеров круто обновилась.
Место Samsung заняла Apple. Корпорация продала 40,4 миллиона айфонов с поддержкой сетей 5 поколения. Они относятся к популярной линейке iPhone 12.
Apple контролирует 30,2% соответствующего рынка. Кто на второй строчке рейтинга? Китайская Oppo с результатом в 21,5 миллиона устройств.
Замыкает ТОП 3 компания Vivo (19,4 миллиона телефонов с 5G). Samsung едва покорила планку в 17 миллионов, оказавшись на 4 позиции.
На пятки южнокорейскому гиганту наступает Xiaomi, поставившая 16,6 миллиона 5G-гаджетов.
Источник: gizchina.com
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