Apple стоит дороже $3 трлн — и это невероятно
Впервые в истории!
Купертиновцы на коне! Apple по-прежнему является компанией с самой высокой рыночной стоимостью в истории. Сегодня впервые компания преодолела рубеж в $3 триллиона! Ранее ни одной другой корпорации, включая Microsoft и Google, таких цифр достичь не удавалось.
$3 триллиона долларов за всю историю торгов на NASDAQ стоила только Apple.
Что дальше? Вероятно, что преодоление рубежа в $4 триллиона.
К слову, отметки в $1 триллион Apple достигла только 3 года назад, в 2018-м. А $2 триллиона — в 2020-м.
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