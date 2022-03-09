Apple Studio Display за $1600 — 27 дюймов, 5K, подставка
Новый монитор Apple.
Еще одна новинка Apple, представленная вчера, это монитор Studio Display. Зачем он? Для могучего Mac Studio. Того самого, который сейчас является самым мощным компьютером купертиновцев.
Чем примечателен этот дисплей?
1) Он огромный
Да, 27 дюймов. А какое разрешение? 5К. Пиковая яркость 600 нит. Есть поддержка DCI-P3 и True Tone. А еще покрытие, защищающее от бликов.
2) Внешне похож на iMac
Да, дизайн тут аналогичный iMac на 24 дюйма.
3) Есть подставка по высоте
Также предусмотрена версия креплением VESA.
4) Чип A13
Внутри есть отдельная SoC. Это A13 Bionic. Зачем она здесь? Отвечает за звук из 6 динамиков.
5) Зарядка Mac
Да, с помощью дисплея можно заряжать Mac через 96-ваттный адаптер.
6) Разъемы и остальное
- 3 Thunderbolt/USB Type-C на 10 Гбит/с
- Камера на 12 Мп
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