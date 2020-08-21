Apple сэкономит на аккумуляторе iPhone 12 ради 5G

По-другому никак.

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 более простыми платами аккумулятора с меньшим количеством слоев. Компания сделает это для сокращения расходов на производство новых смартфонов. Об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По словам Куо, Apple сокращает расходы на производство смартфонов из линейки iPhone 12 для внедрения в них технологии 5G. Расходы на реализацию поддержки 5G в новых iPhone составят 75-85 долларов в случае моделей с модемом, способным работать в сетях 5G с частотой до 6 ГГц. В iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые смогут работать в миллиметровых сетях 5G, реализация поддержки 5G обойдется в 125-135 долларов.

В связи с этим Apple сокращает затраты на производство других компонентов iPhone. Сильнее всего компания сократила траты на производство плат аккумулятора, подчеркнул аналитик.

Поставляемые платы аккумулятора для новых iPhone будут более компактными и состоять из меньшего количества слоев. По данным Куо, производство таких плат будет на 40-50% дешевле по сравнению с аналогичными платами, используемыми в смартфонах из линейки iPhone 11.

Ранее стало известно, что презентация iPhone 12 состоится 10 сентября.

Источник: MR.

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