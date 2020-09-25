Apple, теперь еще и подкасты?

Apple купила стартап Scout FM, разрабатывающий радиостанции для подкастов.

Не так давно сервис Spotify заявлял, что компания Apple не оставляет никаких шансов на конкуренцию. Видимо, компания решила еще раз доказать, что даже пытаться не стоит, и приобрела Scout FM, некий подкастовый аналог радио.

Разработчики приложения Scout FM создали отдельные станции с подкастами на различные темы, которые будут предлагаться пользователям в зависимости от их предпочтений.

Как этот сервис будет работать, в каком виде будет предложен пользователям – ничего пока не известно. Никаких новостей о том, когда ждать подобные нововведения тоже нет. Но представитель Apple подтвердил факт покупки нового сервиса.

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