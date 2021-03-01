Apple точно выпустит iPhone 13 с 1 ТБ памяти

Теперь места хватит?

Есть пользователи, которым всегда всего мало. Даже если речь идет об iPhone. Например, многие жалуются на недостаточный объем флеш-памяти.

Сейчас абсолютный максимум – это 512 ГБ. Айфонов с более вместительным накопителем нет. Но iPhone 13 изменит ситуацию к лучшему.

Похоже, что одна из версий iPhone 13 получит флеш-модуль на 1 ТБ. Такие слухи были и раньше. Но теперь они имеют авторитетное подтверждение.

Аналитики компании Wedbush проверили цепочку поставок Apple. К выходу действительно готовится модель с хранилищем на 1 ТБ.

Вероятно, столько места предложит iPhone 13 Pro. Остальные варианты будут проще. Насколько данные верны, узнаем после осенней презентации Apple.

Источник: phonearena.com

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