Apple троллит Fortnite и рекламирует PUBG Mobile

Оригинальное решение от Apple.

Apple опубликовала в App Store новую публикацию, посвященную началу «новой эры» в игре PUBG Mobile, которая является одним из основных конкурентов Fortnite. Apple разместила эту статью на фоне скандального удаления Fortnite из App Store, произошедшего на прошлой неделе.

В публикации Apple рассказала о том, что в PUBG Mobile начинается новый сезон, в рамках которого игрокам станет доступен новый контент. PUBG Mobile официально выйдет из статуса бета-версии, получив номер сборки 1.0. Главным нововведением релиза станет новая карта.

Ранее Apple удалила популярную игру Fortnite из App Store после того, как в ней появилась возможность выполнения покупок в обход комиссии. Разработчик Fortnite, компания Epic Games, подала на Apple в суд, обвинив ее в монополизме. В Apple заявили, что Epic Games сама создала для себя проблемы, и Fortnite будет без проблем возвращена в App Store при условии соответствия всем правилам.

Источник: Apple.

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