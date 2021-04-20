Apple TV 4K — новый медиаплеер с A12 Bionic внутри

Не слишком дорогой и продвинутый.

Apple TV 4K была представлена официально в ходе презентации Apple 20 апреля 2021 года. Новинка базируется на чипсете A12 Bionic (та же платформа, что лежит в основе iPhone Xs). Среди главных фишек — почти полная интеграция с айфоном, а также улучшенная работа с HDR-видео.

Стоит новинка не слишком дорого.

У новой Apple TV обновленный пульт из алюминия с сенсорным кольцом для управления (переключения каналов, треков, серфинга по сети и меню). Называется он, между прочим, Siri Remote.

Apple TV 4K оценивается в 16 990 рублей. Столько просят за версию с 32 ГБ памяти. Вариант с 64 ГБ стоит уже 18 990 рублей. Предзаказы принимают с 30 апреля.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)