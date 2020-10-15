Apple TV будет доступно на Android

Это случилось впервые.

Приложение Apple TV, предназначенное только для устройств Apple и некоторых потоковых устройств и телевизоров сторонних производителей, теперь доступно для телевизоров Sony через Android TV.

Телевизоры Sony X900H в США станут первой серией устройств с приложением Apple TV. После обновления программного обеспечения приложение оно станет доступным для всех пользователей, а не только для обладателей определенных моделей. На данный момент невозможно загрузить приложение Apple TV на любое устройство Android, хотя оно появилось на платформе Amazon Fire TV в конце прошлого года. Хотя на данный момент приложение Apple TV доступно только Sony, оно вскоре может появиться и устройствах Android.

А вы ждете появления Apple TV на других устройствах?

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