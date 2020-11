Apple TV теперь можно использовать на PlayStation 4 и PlayStation 5

Apple расширяет свое влияние на других платформах.

Как и обещали в Sony, Apple TV теперь можно легко загрузить на PlayStation 4 и PlayStation 5 через официальный цифровой магазин PlayStation Store.

Напомним, что уже сегодня состоится официальный запуск PlayStation 5 на территории США, Японии, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. В остальных странах устройство можно будет приобрести 19 ноября.

Приятно, что в Sony позаботились и о владельцах уже прошлого поколения консолей, поэтому Apple TV можно будет скачать и на PlayStation 4. В Apple TV содержит контент как из iTunes Store, так и от сторонних издателей вроде Showtime, Starz и Noggin.

The Apple TV app is now available to download globally on the PlayStation Network through Sony Playstation 4 ahead of today’s #PlayStation5 launch in 🇺🇸 🇨🇦 🇯🇵 🇦🇺 🇳🇿 🇰🇷 🇸🇬 pic.twitter.com/orIx0Qa9fG

— Sigmund Judge (@sigjudge) November 12, 2020