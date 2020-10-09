Apple TV увеличит бесплатный пробный период подписки

Щедрость компании распространяется на тех, кто приобрел любой девайс Apple.

Если вы приобрели iPhone, iPad, Mac, iPod Touch или приставку Apple TV в сентябре 2019 года, то вы автоматически получаете бесплатную годовую подписку на Apple TV, которая должна истечь в октябре этого года. Однако компания решила продлить все пробные версии до февраля 2021 года. Более того, подписка возобновляется автоматически, поэтому пользователя не нужно прилагать дополнительный усилий.

Если вы начали год бесплатного использования Apple TV + с 1 ноября по 31 января, ваша дата окончания бесплатного пробного периода продлится до конца февраля, что даст вам до трех дополнительных месяцев бесплатного доступа. Если вы зарегистрировались в феврале или позже, продления не будет, так как срок действия пробной версии уже истек после февраля.

Вы можете делиться доступом к бесплатному период с членами семьи, однако использовать его повторно в одной и той же учетной записи нельзя.

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