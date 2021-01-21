Apple TV+ занимает лишь 3% рынка потокового вещания

Netflix по-прежнему на первом месте.

Интересный отчет выпустила аналитическая компания JustWatch. Она исследовала рынок потокового вещания в США. Результат для Apple TV+ неутешительный.

Исследование JustWatch касается четвертого квартала 2020 года. В этот период доля Apple TV+ составляла 3%. Относительно конкурентов – слабое достижение.

“Яблочный” сервис существует с осени 2019. Аналогичные службы – типа Peacock и HBO Max – запустились позже. Однако они добились большего – 6% и 9% соответственно.

Еще круче дела обстоят у Disney+ (13%), Hulu (14%) и Amazon Prime Video (22%). А безусловным лидером является Netflix. Он покорил планку в 31%.

Сравните с тремя процентами Apple TV+. Очевидно, что гиганту из Купертино есть куда стремиться.

Источник: imore.com

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