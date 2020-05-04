Apple, у тебя все в порядке? Дата анонса iOS 14 так и не объявлена

Немного тревожно.

На выходных мы в очередной раз обновили статью со всеми известными нововведениями iOS 14 (обязательно читайте). И в процессе обновления задумались над лежащим на поверхности открытым вопросом. Когда все-таки ждать презентацию iOS 14?

В начале марта Apple официально объявила, что WWDC 2020 впервые пройдет в онлайн-режиме. Все из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире.

В своем анонсе Apple заявила лишь, что WWDC 2020 пройдет как обычно в июне. Точной даты презентации iOS 14 и других новинок компании озвучено не было.

И вот, на дворе уже май. Про WWDC 2020 не было слышно ровным счетом ничего. Apple молчит и не делится никакими деталями про грядущую нетипичную конференцию. Может все из-за как раз-таки этой «нетипичности»? Вряд ли.

Если говорить начистоту, то для миллионов пользователей iPhone конференция WWDC каждый год является таковой. Все смотрят только первый день презентации, когда показывают iOS, macOS и другие новинки, а оставшиеся дни конференции оставляют заинтересованным разработчикам.

Обычно WWDC проходит в первых числах июня. Стоит надеяться, что особая конференция WWDC 2020 не будет отложена или задержана из-за необычного формата проведения. Однако это действительно может случиться, поэтому мысленно вполне резонно готовиться к более позднему анонсу iOS 14, чем обычно.

Источник: Bloha.ru.

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