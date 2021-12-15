Apple удалила все упоминания сканирования фото на iPhone со своего сайта — испугались?

Гнев пользователей!

Портал MacRumors сообщает, что купертиновцы стерли вообще все упоминания о функции сканирования фото на iPhone при их выгрузке в iCloud. Вероятно, что это связано с резкой критикой данной технологии и гневом простых пользователей.

Напомним, что летом Apple сообщила, что будет сканировать снимки, выгружаемые в облачное хранилище с айфона, на предмет жестокого обращения с несовершеннолетними.

Планировалось, что функцию запустят в конце этого года с выходом iOS 15.2. Но не случилось. Видимо, купертиновцы решили отложить ее запуск или отменить вовсе. Удаление информации о сканировании с офиц. сайта компании говорит о том, что с 99,9% долей вероятности был выбран именно второй вариант.

Победа свободы над несвободой? Вполне.

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