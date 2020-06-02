Apple уронила цены на iPhone в Китае. Когда у нас?

Когда ждать?

Apple редко устраивает массовые скидки на свои смартфоны, но иногда это случается, пусть и точечно. В рамках последнего такого снижения компания уронила цены на iPhone в Китае перед традиционным фестивалем покупок 6.18. Скидки на iPhone в Китае появились, но когда снижение доберется до России?

Сразу несколько крупных китайских ритейлеров одновременно снизили цены на iPhone. Самый популярный смартфон начала года, 6,1-дюймовый iPhone 11, подешевел до 4 779 юаней (около 46 тысяч рублей), iPhone 11 Pro — до 7 579 юаней (около 73 тысяч рублей), а новейший iPhone SE 2-го поколения до 3 099 юаней (около 30 тысяч рублей). Все появившиеся скидки помечены как временные, сделанные только в рамках большой праздничной распродажи.

Появятся ли в ближайшее время скидки на iPhone в России? Как мы рассказывали ранее, небольшие скидки на iPhone произошли в мае. Подешевели ходовые модели: iPhone XS, iPhone XR и даже iPhone 11, который впервые упал в цене после своего выхода.

Следующую серию скидок на iPhone стоит ожидать летом. Правда, снижение вновь будет незначительным — несколько тысяч рублей. Уже более солидные скидки на iPhone произойдут осенью, когда Apple выпустит новые смартфоны из линейки iPhone 12.

Источник: Bloha.ru, CoF.

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