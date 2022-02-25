Apple увеличила сроки доставки iPhone 13 и другой техники — ждать айфон придется до конца марта
Стоит спешить?
На сайте Apple сроки поставки заказанной техники выросли в разы. Если еще пару дней назад Айфон 13 Про или любой другой девайс купертиновцев были готовы доставить в течение 3-4 дней, то теперь ждать придется 3-4 недели.
С чем это связано? Вероятно, с тем, что российские ритейлеры начали поднимать цены на устройства в своих магазинах. Да, на 30%. Вы уже в курсе.
Люди пытаются купить смартфоны, ноутбуки, компьютеры, умные часы и наушники по старым рекомендованным ценам, пока это еще возможно. Очевидно, что если курс рубля продолжит падать, купертиновцы поднимут цены.
Также не исключено, что разжиться айфонами и прочей электроникой пытаются перекупы, которые затем начнут втридорога продавать товар на Авито и прочих площадках.
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