Apple увеличивает производство iPhone 12 Pro

А вот iPhone 12 Mini не так повезло.

Какие новые iPhone пользуются спросом? Инсайдерам удалось узнать ответ на вопрос (как минимум – частично).

Производственные возможности Apple не безграничны. Поэтому компания сократила выпуск iPhone 12 Mini на 2 миллиона единиц. Похоже, что модель продается не слишком хорошо.

Зато iPhone 12 Pro станет на 2 миллиона больше. Эта версия займет место iPhone 12 Mini на заводах партнеров Apple.

Сказанное не удивительно. Люди охотно заказывают iPhone 12 Pro. Его долго нет в наличии. Иногда поставки приходится ждать до 10 дней.

Иная ситуация лишь в Китае. В Поднебесной лучше расходятся обычные iPhone 12 (без приставки Pro). Прошлогодние флагманы Apple заняли 20,3% рынка КНР. Рекордный показатель за последние 1,5 года.

Источник: gizmochina.com

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