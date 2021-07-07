Apple уверена, что iPhone 13 станет суперхитом — продажи превысят 225 миллионов

Поживем и увидим.

Как мы уже писали, серия iPhone 12 пользуется феноменальным успехом. Почти таким же, как когда-то iPhone 6 и 6 Plus. Но в Apple считают, что iPhone 13 окажутся даже более популярными. Купертиновцы планируют реализоваться в 2022 году порядка 226 миллионов iPhone 13. Речь идет, разумеется, о четырех моделях, а не об одной.

Об этом пишет портал Business Insider и аналитики JP Morgan, сославшись на послание Apple инвесторам. Таким образом, следующий год может стать лучшим для компании.

И это несмотря на внешнее сходство iPhone 12 и 13. Ведь новые айфоны станут полноценной работой над ошибками предыдущих. Нас ждут увеличенные аккумуляторы (зачет), улучшенные камеры (большой плюс), реверсивная зарядка (давно пора), обновленный дизайн модуля камер для базовой и компактной моделей (честно говоря, все равно) и дисплеи с адаптивной частотой обновления от 0 до 120 Гц для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max (класс). Еще бы Touch ID, но его придется ждать до 2022 года.

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