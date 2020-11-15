Apple уже начинает развивать сеть 6G, а в Россию пока и 5G не завезли

Не ко всем ещё пришла сеть 5G, а они уже 6-ое поколение замышляют.



Apple присоединилась к Альянсу телекоммуникационной отрасли. Они уже планируют развитие и внедрение 6G. Читайте здесь, почему это важно и о чём нужно задуматься российским властям уже сейчас. Поехали!

Суть соглашения в том, чтобы развивать сети 5G и раньше всех внедрить 6-ое поколение связи именно на территории США. Для чего им это нужно? Для полного захвата рынка телекоммуникационного оборудования. Ведь сейчас рынок делят между собой Nokia и Huawei. К Nokia вопросов минимум, а вот к китайцам – хватает. Слишком резкий скачок Хуавей и успех на международной арене заставляет американцев предпринимать такие упреждающие шаги. Чтобы просто не терять деньги, закупая оборудование, а зарабатывать их.

В этот альянс, помимо Apple, входят: HP, Cisco, Google, Intel, LG и ряд других компаний.

Почему в России тоже нужно об этом задуматься?

У нас в стране есть огромные сложности с внедрением 5G, это связано с ограничениями на использование частот, необходимых для этой сети.

Да, даже при таком исходе сеть 5-ого поколения в России развернуть можно. На тех частотах, что остаются доступными для мирной связи (нужные заняты военными). Но эти частоты массово будут использоваться только в России. А любой нишевый продукт стоит больших денег. В России о производстве такого оборудования начали говорить с самого начала. Наша страна, конечно, может произвести всё, что угодно. И зачастую наши разработки опережают своё время. Но мы не умеем создавать что-то в большом объёме одинаково качественно, а самое главное: мы не умеем делать это дёшево.

В такой ситуации о внедрении 6G вообще говорить не имеет смысла. Так к чему это я? К тому, что мы уже сейчас отстаём от уровня мировых технологий. Все новые смартфоны выходят с поддержкой 5G. Но нам до этого дела нет. Лет через 7-10 в мире начнёт развиваться сеть 6G, для технологий эти годы – просто мгновения. А ещё не стоит забывать, что все расходы операторов связи на лицензирование стандарта и закупку оборудования лягут на наши с вами кошельки. Пора и нам думать наперёд и внедрять технологии хотя бы наравне со всем миром. Вступать в альянсы и использовать Сколково по назначению.

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