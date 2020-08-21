Apple вдохновилась iPhone 4 при разработке iPhone 12

Свежая информация от китайцев.

Китайский производитель аксессуаров Benks опубликовал несколько изображений iPhone 12 на своем сайте. Согласно описанию от компании, изображения были созданы на основе достоверных утечек из цепочки поставок Apple. По информации от инсайдеров, в компании Apple разрабатывали дизайн iPhone 12, вдохновляясь внешним видом классического смартфона iPhone 4.

Apple создала дизайн iPhone 12, опираясь на внешний вид iPhone 4 и iPad Pro последних поколений. В результате этого смартфоны из линейки iPhone 12 получили прямоугольные грани, а не закругленные, как это было во всех предыдущих моделях, начиная с iPhone 6/6 Plus.

Также в Benks отметили, что Apple уменьшит верхнюю рамку дисплея в некоторых моделях iPhone 12. При этом, рамка не исчезнет полностью ни в одном из новых iPhone, подчеркнули инсайдеры. Напомним, что согласно слухам, впервые отказ от верхней рамки дисплея произойдет в самом дорогом iPhone образца 2021 года.

Ранее стало известно, что Apple проведет презентацию новых iPhone 10 сентября. Apple случайно раскрыла дату презентации на своем YouTube-канале.

Источник: MD.

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