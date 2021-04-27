Apple включили в рейтинг, куда не каждый попадет

ТОП 100 самых влиятельных компаний года.

Быть в рейтинге авторитетного издания TIME – большая честь. Поэтому – Apple можно поздравить с успехом.

Apple внесли в список “100 самых влиятельных компаний 2021 года”. Свое решение TIME сопроводило вескими аргументами.

Во-первых, Apple без потерь пережила 2020, расстроив конкурентов. Корпорация получила внушительную прибыль от продаж Mac и iPad. Они стали востребованными инструментами для удаленного обучения и работы.

Во-вторых, на счету Apple новые айфоны, поддерживающие сети 5G. Отдельно следует отметить приложение Apple Fitness+ (вдохновляющее людей чаще двигаться).

Еще одна победа Apple – отказ от процессоров Intel. Гигант из Купертино без проблем перевел Mac на фирменные чипы M1.

Перечисленное убедило TIME добавить Apple в ТОП. Какое она занимает место – скрывается.

Источник: macrumors.com

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