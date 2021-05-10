Apple вложила миллионы долларов в компанию, создающую стекло для складного айфона
Инвестиции в будущее.
Компания Corning многим знакома – как разработчик защитных стекол для смартфонов. Например – Ceramic Shield для iPhone 12.
Сообщается, что Apple решила поддержать партнера. Гигант из Купертино выделил Corning сумму в 45 миллионов долларов. Можно сказать, что просто так.
На деле – деньги пойдут на стимулирование исследований, усовершенствование технологий и расширение производственных возможностей.
Ходят слухи, что это – инвестиции в складной iPhone. Последнему понадобится гибкая версия Gorilla Glass. Лучше Corning с подобной задачей никто не справится.
Когда складной iPhone анонсируют? Инсайдеры утверждают, что не раньше 2023 года.
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