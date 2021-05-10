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Apple вложила миллионы долларов в компанию, создающую стекло для складного айфона

10 Май, 2021

Apple вложила миллионы долларов в компанию, создающую стекло для складного айфона

Инвестиции в будущее.

Компания Corning многим знакома – как разработчик защитных стекол для смартфонов. Например – Ceramic Shield для iPhone 12.

Сообщается, что Apple решила поддержать партнера. Гигант из Купертино выделил Corning сумму в 45 миллионов долларов. Можно сказать, что просто так.

складной iPhone

На деле – деньги пойдут на стимулирование исследований, усовершенствование технологий и расширение производственных возможностей.

Ходят слухи, что это – инвестиции в складной iPhone. Последнему понадобится гибкая версия Gorilla Glass. Лучше Corning с подобной задачей никто не справится.

Когда складной iPhone анонсируют? Инсайдеры утверждают, что не раньше 2023 года.

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