Apple вновь самая дорогая компания в мире — $2,63 трлн

Купертиновцы вновь самые-самые.

Компания Apple после публикации нескольких отчетов и сообщений о будущих продуктах вернула себе звание самой дорогой компании в мире. Капитализация выросла до $2,63 трлн. Аналитики считают, что достичь таких цифр удалось во многом благодаря новости о разработке автомобиля Apple Car. Электрокар должен быть выпущен 2025 году.

Также все ждут анонса AR-гарнитуры и новых умных очков для айфонов.

В конце октября самой богатой компанией стала Microsoft. Но, как видим, ненадолго. Сейчас капитализация Microsoft равна $2,57 трлн.

Топ-10 такой:

Apple — $2,63 трлн Microsoft — $2,57 трлн Alphabet (Google) — $1,98 трлн Saudi Aramco — $1,96 трлн Amazon — $1,86 трлн Tesla — $1,14 трлн Meta (Facebook) — $960 млн NVIDIA — $821 млн TSMC — $644 млн Berkshire Hathaway — $628 млн

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