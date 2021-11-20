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Apple вновь самая дорогая компания в мире — $2,63 трлн

20 Ноя, 2021

Apple вновь самая дорогая компания в мире — $2,63 трлн

Купертиновцы вновь самые-самые.

Компания Apple после публикации нескольких отчетов и сообщений о будущих продуктах вернула себе звание самой дорогой компании в мире. Капитализация выросла до $2,63 трлн. Аналитики считают, что достичь таких цифр удалось во многом благодаря новости о разработке автомобиля Apple Car. Электрокар должен быть выпущен 2025 году.

Apple

Также все ждут анонса AR-гарнитуры и новых умных очков для айфонов.

В конце октября самой богатой компанией стала Microsoft. Но, как видим, ненадолго. Сейчас капитализация Microsoft равна $2,57 трлн.

Топ-10 такой:

  1. Apple — $2,63 трлн
  2. Microsoft — $2,57 трлн
  3. Alphabet (Google) — $1,98 трлн
  4. Saudi Aramco — $1,96 трлн
  5. Amazon — $1,86 трлн
  6. Tesla — $1,14 трлн
  7. Meta (Facebook) — $960 млн
  8. NVIDIA — $821 млн
  9. TSMC — $644 млн
  10. Berkshire Hathaway — $628 млн

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