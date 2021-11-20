Apple вновь самая дорогая компания в мире — $2,63 трлн
Купертиновцы вновь самые-самые.
Компания Apple после публикации нескольких отчетов и сообщений о будущих продуктах вернула себе звание самой дорогой компании в мире. Капитализация выросла до $2,63 трлн. Аналитики считают, что достичь таких цифр удалось во многом благодаря новости о разработке автомобиля Apple Car. Электрокар должен быть выпущен 2025 году.
Также все ждут анонса AR-гарнитуры и новых умных очков для айфонов.
В конце октября самой богатой компанией стала Microsoft. Но, как видим, ненадолго. Сейчас капитализация Microsoft равна $2,57 трлн.
Топ-10 такой:
- Apple — $2,63 трлн
- Microsoft — $2,57 трлн
- Alphabet (Google) — $1,98 трлн
- Saudi Aramco — $1,96 трлн
- Amazon — $1,86 трлн
- Tesla — $1,14 трлн
- Meta (Facebook) — $960 млн
- NVIDIA — $821 млн
- TSMC — $644 млн
- Berkshire Hathaway — $628 млн
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