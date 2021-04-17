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Apple возглавила Топ-50 самых инновационных компаний 2021 года

17 Апр, 2021

Apple возглавила Топ-50 самых инновационных компаний 2021 года

Купертиновцы впереди всех.

Компания Apple была названа экспертами консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) самой инновационной компанией 2021 года.

подарки Apple

Ей удалось обойти даже Tesla Илона Маска.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Apple.
  2. Alphabet.
  3. Amazon.
  4. Microsoft.
  5. Tesla.
  6. Samsung.
  7. IBM.
  8. Huawei.
  9. Sony.
  10. Pfizer.

Как видим, в топ-10 вошла одна компания, разработавшая вакцину от COVID-19. А в топ-50 нашлось место и другим фармацевтическим гигантам (например, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca). Любопытно и одновременно грустно, что российских создателей вакцины Sputnik-V (которую многие эксперты называют лучшей в мире на текущий момент) в топ-50 не оказалось…

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