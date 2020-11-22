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Apple возьмутся за документальный фильм о создателе легендарного “Тетриса”

22 Ноя, 2020

Apple возьмутся за документальный фильм о создателе легендарного “Тетриса”

Уже известно, кому достанется главная роль.

Об Алексее Пажитнове знают немногие. А вот в Тетрис играли почти все. Игра на слуху даже для тех, кто не знаком с индустрией развлечений как таковой. Между тем, создателем «Тетриса» является наш соотечественник. 

Похоже, что Apple решили податься в просветительскую деятельность, потому что в компании готовят целый документальный фильм об этом. Все права уже в руках у технологического гиганта. 

Тетрис Apple

Если верить инсайдерам, главная роль достанется Тэрону Эджертону, но он сыграет не Алексея Пажитнова, а предпринимателя, который приложил руку к тому, чтобы популярная игра появилась на всех современных консолях. 

Предположительно, съемки будут проходить в Шотландии. Когда картина поступит в прокат, пока что неизвестно. Будем следить за развитием событий, надеемся, что из-за пандемии они не затянутся. 

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