Apple возьмутся за документальный фильм о создателе легендарного “Тетриса”

Уже известно, кому достанется главная роль.

Об Алексее Пажитнове знают немногие. А вот в Тетрис играли почти все. Игра на слуху даже для тех, кто не знаком с индустрией развлечений как таковой. Между тем, создателем «Тетриса» является наш соотечественник.

Похоже, что Apple решили податься в просветительскую деятельность, потому что в компании готовят целый документальный фильм об этом. Все права уже в руках у технологического гиганта.

Если верить инсайдерам, главная роль достанется Тэрону Эджертону, но он сыграет не Алексея Пажитнова, а предпринимателя, который приложил руку к тому, чтобы популярная игра появилась на всех современных консолях.

Предположительно, съемки будут проходить в Шотландии. Когда картина поступит в прокат, пока что неизвестно. Будем следить за развитием событий, надеемся, что из-за пандемии они не затянутся.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)