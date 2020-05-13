Apple возобновляет полноценную разработку новых продуктов

Удаленка сворачивается.

Apple начала возвращаться к нормальному режиму работы после перевода сотрудников на удаленный режим в марте и апреле. Согласно данным издания Bloomberg, компания позволила важным сотрудникам, которые неспособны работать удаленно, вернуться в офисы для дальнейшей разработки новых продуктов.

Во внутреннем отчете Apple, на который ссылается Bloomberg, старшие менеджеры компании информируют сотрудников о возможности возвращения в офисы. На первом этапе сотрудники Apple не принуждаются возвращаться к полноценной офисной работе. Это происходит на добровольной основе.

Первыми к работе вернутся специалисты по разработке аппаратных продуктов. Они продолжали работать над новыми устройствами Apple удаленно. Ранее сообщалось, что из-за этого будущие продукты Apple могут быть отложены. По данным СМИ, некоторые модели из линейки смартфонов iPhone 12 рискуют быть отложены до конца года, а новые AirPods 3-го поколения до 2021 года.

Источник: Bloomberg.

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