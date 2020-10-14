Apple возродила MagSafe и сделала зарядку мощнее
Бренд MagSafe выпускает аксессуары на iPhone.
На вчерашней презентации компания Apple представила новое беспроводное зарядное устройство MagSafe, которое обладает мощностью 15 ВТ. Это в два раза мощнее, чем аналогичные устройства стандарта Qi мощностью 7,5 Вт.
Apple разработала магнитную беспроводную зарядку MagSafe как у Apple Watch для iPhone, а также двойное зарядное устройство для этих девайсов. На странице продукта указано, что MagSafe совместим со всеми iPhone, которые поддерживают беспроводную зарядку. Однако более быстрая зарядка доступна только для новых моделей смартфона.
MagSafe могут предоставляться сторонним компаниям при наличии сертификации от Apple. Cтоимость беспроводной магнитной зарядки составляет 3990 рублей.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.
Жаль шнур не вытаскивается из самой зарядки, при переломе кабеля можно выкинуть на помойку . А надо было всего сделать порт лайтинг и все . Любой человек с кабелем от айфона мог просто вставить в болванку кабель и заряжать. Более того проще перевозить в сумке не боясь слома кабеля у основания. Ещё можно было включить датчик местоположения как наушниках , часах и айфоне. И добавить в комплект (кусок пластика) для установки под угол 45-75%.