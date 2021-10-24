Apple VR — когда, за сколько и какой будет

Пока все на уровне слухов.

То, что Apple работает над своей VR-гарнитурой, ни для кого не секрет. Но вот точной информации относительно ее спецификаций, цены и сроках выхода нет. Пока что все на уровне слухов. Однако некоторые из них кажутся весьма правдоподобными. Особенно, когда их распространяет знаменитый Минг-Чи Куо.

Обычно, когда он говорит «по слухам», воспринимать это можно так — «с 99% вероятностью». Господин Куо заявляет, что девайс покажут уже в следующем году. Но, вероятно, ближе к его концу. Поставки гарнитуры начнутся в начале 2023 года.

Аналитик уверен, что, как и всегда, купертиновцы выпустят готовую вещь, которая сразу же будет прекрасно работать в экосистеме Apple и предлагать различные уникальные фишки.

Он также утверждает, что Apple VR будет иметь отличный от всех VR-устройств форм-фактор. Традиционно, когда говорим о VR-гарнитуре, подразумеваем громоздкий и тяжелый шлем, которым не слишком удобно пользоваться. У Apple же все будет иначе.

Дизайн — революционный! Но какой? Пока не знает даже Минг-Чи Куо. Он лишь говорит, что пользоваться новинкой можно будет столь же просто, как айфоном или умными часами. А это значит, что Apple VR окажется легкой и компактной.

Цена? Никто не знает. Но она должна быть конкурентной. Следовательно, в пределах $1000.

Как только информации станет больше, добавим в эту заметку.

Почитаемо о VR на Блохе:

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